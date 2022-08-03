Росгвардия уничтожила украинских диверсантов в ЛНР

Спецназовцы Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР) вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. В результате уничтожены шестеро украинских националистов, сообщило ведомство 3 августа.

Как уточняется, после того, как начался бой, противник отошел в лесной массив.

«Росгвардейцы обнаружили отступивших националистов с помощью беспилотного летательного аппарата и передали координаты на командный пункт. По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар», — говорится в сообщении.

После артиллерийского удара спецназовцы досмотрели местность и нашли тела украинских военных, а также зенитный ракетный комплекс, гранатометы, более 2 кг тротила, радиостанции иностранного производства, автоматы Калашникова, амуницию.

Накануне стало известно, что росгвардейцы в ЛНР ликвидировали позиции 13 операторов беспилотников ВСУ.

До этого, 29 июля, спецназовцы задержали подозреваемого в содействии ВСУ и обнаружили схроны с боеприпасами в ЛНР. Саперы ведомства ликвидировали более 70 противотанковых и противопехотных мин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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