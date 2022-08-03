Воинское захоронение благоустроили в Псковской области

Капитальный ремонт воинского захоронения завершился в Куньинском районе Псковской области. Работы были профинансированы в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» из федерального бюджета.

Подрядчик привел в порядок сам монумент и благоустроил территорию вокруг памятника. Возле воинского захоронения установили ограждение и скамейки, установили плиты и обустроили ступени.

Благоустройство проводилось в деревне Городно. По данным портала «Книга Памяти», там захоронено 155 военнослужащих, установлена личность 21 погибшего. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Всего в Псковской области находится 560 воинских захоронений. Им присвоен статус объекта культурного наследия.