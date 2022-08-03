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В Москве участились нарушения правил перевозки детей в машине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госавтоинспекция Москвы за семь месяцев 2022 года пресекла почти 41 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об этом столичные инспекторы ДПС сообщили 3 августа в своем официальном Telegram-канале.

Столичная Госавтоинспекция, выявив за семь месяцев 2022 года в Москве почти 41 тысячу нарушений правил перевозки детей в автомобиле, напомнила, что перевозить детей в автомобиле разрешается только с использованием специальных детских удерживающих устройств.

Инспекторы отметили, что в случае аварии детское автокресло поможет предотвратить негативные последствия ДТП. В ведомстве напомнили, что подобное устройство необходимо подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка.

28 июля столичное ГИБДД отчиталось о том, что по итогам шести месяцев 2022 года в Москве было зарегистрировано 79 ДТП с электросамокатами. В таких авариях пострадали 82 человека, погибших нет.

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