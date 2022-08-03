Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ-2022

На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главная тема форума этого года — «На пути к многополярному миру».

«Восточный экономический форум является одним из инструментов развития Дальнего Востока. Его главные задачи — привлечение инвесторов и получение обратной связи от них. На каждом ВЭФе проводится отраслевой анализ. Итоги ключевых сессий модераторы докладывают президенту страны. На форуме были приняты ключевые решения для стимулирования экономики и социальной сферы: меры поддержки бизнеса, «Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипотека», благоустройство общественных территорий по программе «1000 дворов», реновация дальневосточных городов. Первые разработанные мастер-планы будут представлены в этом году. Как и ранее, в этом году мы будем обсуждать дополнительные меры, направленные на поддержку инвестпроектов и повышение качества жизни дальневосточников», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Деловая программа Восточного экономического форума в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

«Восточный экономический форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока. Кроме того, ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений. Это видно по программе этого года, охватывающей более 30 различных тем — от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков. «Мероприятия форума традиционно состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены все существующие требования Роспотребнадзора», — добавил он.

В блоке «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники поделятся своими взглядами на будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам. В рамках Восточного экономического форума ожидаются бизнес-диалоги «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН». Также ожидается проведение заседания Российско-китайского делового совета и конференции по инвестициям и торговле в Арктике.

Тема «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» будет посвящена банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Отдельное внимание финансовых аналитиков и экономических экспертов, участвующих в дискуссиях ВЭФа, будет уделено первым итогам и перспективам «Дальневосточной концессии».

Блок «Создаем новое качество жизни для людей» объединит вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Участники сессий в рамках этого направления обсудят вопросы комплексного развития дальневосточных городов, строительного комплекса, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока и о том, как вернуть на книжные полки российских авторов.

В рамках направления «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики — авиа- и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Кроме того, сессии этого блока будут посвящены вопросам развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке и другим темам.

Трек «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет дискуссия о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.

Наконец, блок «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим» объединит талантливую молодежь — студентов и даже школьников. Участники сессий в рамках этого направления обсудят будущее России, информационные войны и новые кадры для будущей экономики, а также поговорят о военно-патриотическом воспитании.

Помимо деловой программы для гостей и участников ВЭФ-2022 будет по традиции подготовлена богатая спортивная и культурная программа. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа.

Подробная информация об архитектуре деловой программы форума — на официальном сайте: forumvostok.ru.

VII Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке. Организатор — фонд «Росконгресс». Регистрация представителей СМИ на ВЭФ-2022 открыта на официальном сайте до 10 августа 2022 года.