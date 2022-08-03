Инфекционную больницу капитально отремонтируют в Набережных Челнах

В Набережных Челнах объявлен тендер на проведение капитального ремонта инфекционной больницы. Начальная стоимость контракта составляет 289 млн рублей.

В качестве заказчика выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Согласно документации, ремонт необходим в блоках «А», «Б», «Г» и «Д». Подрядчику предстоит обновить канализацию, сети теплоснабжения и системы вентиляции. Также потребуются ремонт фасада, замена системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Об этом сообщает InKazan.ru.

Потенциальные исполнители могут подать заявки до 10 августа. Победитель торгов будет назван 12 августа, а ремонт необходимо начать 22 августа. Предполагается, что работы будут завершены к декабрю 2022 года.

Финансирование капитального ремонта будет вестись из республиканского бюджета.