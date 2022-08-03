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ФМБА освоило технологии создания вакцин от пневмококковой инфекции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) на сегодняшний день обладает технологиями для создания вакцин от пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций. Одна из вакцин уже завершает вторую фазу клинических исследований, две другие готовы к их проведению, сообщила 3 августа глава ФМБА Вероника Скворцова.

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Она отметила, что раньше в России не было компетенций по созданию полисахаридных конъюгированных вакцин. Поэтому в данном случае важно работать над импортозамещением подобных препаратов, которые традиционно поступали в РФ из других стран.

«В частности, вакцинации против пневмококковой инфекции, менингококковой, гемофильной осуществлялись американскими вакцинами. И только за последние пять лет около 36 млрд рублей было потрачено на эти вакцины для детей от трех месяцев до пяти лет и старших возрастных групп», — заявила Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее, 20 июля, специалисты ФМБА сообщили, что в России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации.

15 июня глава ФМБА отметила, что дефицита импортных препаратов в России нет, но наблюдаются затруднения в логистике. Выступая на форуме «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Скворцова заметила, что Россия должна быть самодостаточна в вопросе обеспечения лекарствами.

9 июня в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в стране нет недостатка лекарств — ни в аптеках, ни в больницах. Ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике, отметила она.

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