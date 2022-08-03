Жителей Амурской области предупредили об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей Амурской области об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. В регионе ожидаются ливни и сильный ветер.

По данным ведомства, неблагоприятные условия ожидаются 5 и 6 августа. Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 18–23 м/с. На северо-западе Приамурья местами ожидается продолжительный дождь. На остальных территориях вероятны сильные ливни, пишет Амурская служба новостей.

Днем ранее из-за сильного ливня оказались подтоплены улицы Благовещенска. Несколько районов остались без электричества. Сильный ветер повалил десятки деревьев, из-за чего оказалось затруднено движение автомобилей.

В Архаринском районе прокуратура начала проверку по факту отключения электричества. Из-за шквалистого ветра в Архаре произошло падение опор линий электропередач и повреждение проводов.