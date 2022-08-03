Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны РФ сообщило о дезертирстве в рядах ВСУ под Харьковом
Мир
Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть консульство в городе Мандалай
Мир
ВС РФ уничтожили базу с польским вооружением под Львовом
Авто
Китайских машин в России продано почти на 100 млрд рублей
Мир
Маршрутка подорвалась на мине «Лепесток» на окраине Донецка
Наука
Ученые Сеченовского университета разрабатывают лекарство по спасению женского здоровья
Мир
КНР сделала серьезные представления США из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Военный Азербайджана погиб при обстреле с армянской стороны в Карабахе
Экономика
Шольц отверг идею использования «Северного потока -2» для поставок газа в Европу
Общество
Ректор Шанинки Зуев признал вину
Авто
В АвтоВАЗе сообщили о некорректной работе китайской системы ABS
Мир
Украинский доброволец рассказал о больших потерях ВСУ в Песках
Сюжет:

ВС РФ уничтожили базу с польским вооружением под Львовом

0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства. Об этом 3 августа в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — сказал высокопоставленный офицер.

2 июля в Киеве рассказали о проведении «совместных операций» вместе с Варшавой. Отмечалось, что 90% военной помощи приходит Украине именно оттуда.

Воздушная подмога: ВКС России уничтожили боеспособную авиацию на Украине
На этом фоне националисты вновь сорвали гуманитарный выход мирных жителей из Мариуполя

30 июля сообщалось, что Польша передаст украинским войскам восемь самоходных гаубиц Krab, они уже готовы к отправке.

Вооружение будет передано в рамках межправительственного соглашения между Польшей и Украиной, подписанного в Киеве в начале июня. Для Киева будет произведено еще 60 гаубиц Krab.

27 июля Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники под Харьковом. Также был нанесен удар по пункту временной дислокации украинского иностранного легиона в районе города Николаев. Уничтожены до 250 иностранных наемников и более 20 единиц военной техники.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022