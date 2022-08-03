ВС РФ уничтожили базу с польским вооружением под Львовом

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства. Об этом 3 августа в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — сказал высокопоставленный офицер.

2 июля в Киеве рассказали о проведении «совместных операций» вместе с Варшавой. Отмечалось, что 90% военной помощи приходит Украине именно оттуда.

30 июля сообщалось, что Польша передаст украинским войскам восемь самоходных гаубиц Krab, они уже готовы к отправке.

Вооружение будет передано в рамках межправительственного соглашения между Польшей и Украиной, подписанного в Киеве в начале июня. Для Киева будет произведено еще 60 гаубиц Krab.

27 июля Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники под Харьковом. Также был нанесен удар по пункту временной дислокации украинского иностранного легиона в районе города Николаев. Уничтожены до 250 иностранных наемников и более 20 единиц военной техники.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

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