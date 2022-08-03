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Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть консульство в городе Мандалай

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил перенести российское посольство в новую столицу страны, а в городе Мандалай открыть российское консульство. Об этом политик заявил 2 августа.

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По словам политика, российской стороне предлагают в древнем городе Мандалай в центре страны открыть консульство РФ. Также он предложил перенести посольство РФ в город Нейльидо.

«В нашей стране ваше посольство находится в городе Янгон, бывшей столице. Мы бы хотели предложить перенести посольство в Нейпьидо», — сказал лидер Мьянмы.

Ранее в среду Мин Аун Хлайн предложил Лаврову подумать об открытии консульств Мьянмы в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Мин Аун Хлайн.

Мандалай — второй по величине город в Мьянме с населением более 1 млн человек, ранее столица Бирманской империи.

До 2005 года столицей государства был Янгон. В 2005–2006 годы столица была перенесена в город Нейпьидо в 320 км к северу от Янгона.

3 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нейпьидо. Дипломат проведет переговоры с главой МИДа республики Вунна Маун Лвином и встречи с руководством страны.

В ходе визита будет подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества между Россией и Мьянмой.

Затем Лавров отправится в Камбоджу, где в Пномпене примет участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.

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