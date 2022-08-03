Телеканал «Известия» стал по итогам второго квартала самым популярным частным информационным каналом

Телеканал «Известия» впервые с момента своего создания в течение II квартала 2022 года удерживал лидерство по доле аудитории и охвату среди частных информационных каналов, уступая в информационном сегменте только государственному каналу «Россия 24».

В течение всего квартала телеканал получал стабильно высокий интерес со стороны аудитории, продемонстрировав средние цифры по доле — 0,28% и охвату аудитории — 2,01%, обогнав конкурентов по обоим показателям*.

Ранее в течение 2021 года телеканал стал лидером по приросту аудитории в сегменте тематического новостного вещания, увеличив долю на 50%**. В 2022 году темпы роста увеличились. С декабря 2021 года до конца апреля 2022 года доля телеканала «Известия» только в крупных городах страны выросла практически в 2,5 раза***.

Телеканал «Известия» вещает в круглосуточном режиме и направлен на быструю визуальную подачу информации. Новости сопровождаются текстовыми титрами, что позволяет смотреть их на различных устройствах даже без звука. В контент канала внедрены и объемная инфографика, и 3D-модели, и съемки камерой 360°.

Новости появляются в эфире незамедлительно благодаря широкой корреспондентской сети МИЦ «Известия».

Новостной телеканал «Известия» входит в «Национальную Медиа Группу». Он транслирует контент МИЦ «Известия» на всей территории РФ с августа 2017 года. Канал присутствует в сетях крупнейших операторов.