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Маршрутка подорвалась на мине «Лепесток» на окраине Донецка
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Маршрутка подорвалась на мине «Лепесток» на окраине Донецка

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Фото: РИА Новости
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Маршрутное такси подорвалось на противопехотной мине «Лепесток» на северной окраине Донецка. Об этом сообщил в среду, 3 августа, мэр города Алексей Кулемзин.

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«По улице Энгельса возле остановки «Дом быта» на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Такие же боеприпасы были найдены на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.

Информация о пострадавших не приводится.

Днем ранее корреспондент телеканала «Известия» сообщил, что в Донецке на мине подорвался грузовой автомобиль. У него оказалась разорвана шина, мина практически «вспорола» ее до диска. Недалеко от места подорвалась еще одна машина.

Как отметил журналист, обнаружить мину на дороге довольно сложно из-за ее маленьких размеров.

Один из случаев подрыва зафиксирован 31 июля на Нижнетагильской улице около дома № 113. Пострадал мужчина 1980 года рождения.

С конца июля украинские войска начали обстреливать территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) боеприпасами, содержащими «Лепесток». Во избежание опасности представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.

Использование этого вида мин запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ на Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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