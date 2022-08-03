Аналитик предрек снижение цен на газ в ЕС в полтора–два раза при запуске СП-2

Запуск «Северного потока — 2» не решит все проблемы Евросоюза, но позволит немного снизить цены — с более чем $2000 до $1000–1500 за тысячу кубометров, а также напряженность на газовом рынке, и заменит «Северный поток — 1». Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в среду, 3 июля.

Ранее в этот же день бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что непростую ситуацию с энергоснабжением ФРГ можно решить, запустив газопровод «Северный поток – 2» (СП-2).

«Северный поток — 1» поставлял в Европу примерно по 180 млн кубометров газа в сутки, и СП-2 заменил бы его в этом плане, отметил Юшков. Запуск нового трубопровода позволил бы европейцам нарастить объем закупки газа и лучше подготовиться к отопительному сезону, считает он. Сейчас объемы закачки существенно снизились по сравнению с периодом с апреля по середину июня, потому что тогда отопительный сезон закончился, сезон кондиционирования еще не начался, нормально работали атомные и гидроэлектростанции, такой засухи и жары еще не было, а голубое топливо из РФ поставлялось в нормальных объемах. Также тогда газ качался через Украину, но сейчас Киев отказался это делать через станцию «Сохрановка».

«В случае запуска «Северного потока — 2», да, им (ЕС — Ред.) проще было быподготовиться к отопительному сезону. Но также вопрос — а сколько Европа получать будет российского газа во время отопительного сезона», — сказал аналитик.

Он считает, что даже если ЕС достигнет целевого показателя заполнения подземных газохранилищ на 80% к 1 ноября это не гарантирует нормального прохождения отопительного сезона.

Запуск СП-2 выглядит крайне маловероятным, поскольку будет засчитан как стратегическое поражение Евросоюза, заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш.

«Именно поэтому даже рассмотрение возможности запуска газопровода будет возможно лишь в самой экстремальной ситуации — если грядущая зима будет очень холодной и безветренной, а рынок сжиженного природного газа (СПГ) будет пересыщен предложением из-за потребностей традиционных покупателей СПГ в Азии», — считает энергетик.

Запуск СП-2 на полную мощность действительно решит большую часть проблем снабжения Евросоюза природным газом, но при этом вызовет бурную реакцию антироссийски настроенных политиков, ратующих за полный отказ от поставок энергоресурсов из России, подчеркнул Плявиньш.

Нынешняя ситуация с голубым топливом наиболее негативно отражается на Германии, чья промышленность в большей степени привязана к российскому сырью, чем промышленность любой другой страны, отметил он. Именно потому, что немецкая промышленность может не выстоять без российского сырья, вероятность запуска газопровода нельзя считать нулевой, предположил эксперт.

«Однако это решение будет выглядеть как полнейшее фиаско политики «единого Запада» по отношению к РФ, поэтому политические силы будут всячески сопротивляться запуску данного проекта», — заключил он.

В конце июля начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку — 2» призвал депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что для восстановления газоснабжения в ФРГ необходимо использовать все возможные методы, в том числе переговоры с Москвой.

20 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с плачевным результатом. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром»» за проблемы с энергетикой в Европе. Также российский лидер отметил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.