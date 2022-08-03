Ученые Сеченовского университета разрабатывают лекарство по спасению женского здоровья

Инновационное, не имеющее аналогов медицинское изделие для лечения инфекционных заболеваний органов женской репродуктивной системы разрабатывают специалисты Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского университета совместно с ООО «Кинетик-Фарм». Как сообщили «Известиям» в пресс-службе учреждения, к доклиническим исследованиям ученые планируют приступить уже осенью этого года.

В основе разработки — инновационная платформенная технология получения лекарственной формы. Высокая востребованность изделия обоснована распространенностью инфекций женской репродуктивной системы в хронической форме, таких как бактериальный вагиноз, которые поражают до 50% женщин репродуктивного возраста. Заболевание вызывает дискомфорт, а также повышает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ, развития хронических гинекологических заболеваний и злокачественных новообразований, а также затруднений с вынашиванием плода.

Эксперты отмечают, что выпускаемые на рынке формы гинекологических препаратов не обладают всеми характеристиками, помогающими не только устранить причину заболевания органов репродуктивной системы, но и снизить дискомфорт после использования медикаментозных средств в повседневной жизни, а именно устранить вытекание лекарственной формы после введения.

Чтобы решить указанные проблемы, ученые Сеченовского университета разрабатывают платформенную биополимерную матричную технологию, которая будет применяться к широкому спектру гинекологических продуктов, таких как антибиотики, противовирусные препараты, бактериофаги, гормоны и так далее. Проект направлен на создание новой улучшенной лекарственной формы для вагинального введения, не имеющей аналогов на международном рынке.

Новое изделие представлено симбиотиком, сочетающим в себе необходимые свойства твердых, жидких и гелевых лекарственных форм, что дает стабильность компонентов, дозированность и удобство введения, а также оптимальное распределение по слизистой оболочке и быстрое высвобождение. Изделие представляет собой лиофилизованный пористый продолговатый стержень, выполненный из биоразлагаемого биополимерного материала и способный впитать влагу в количестве до 70% собственного объема. Терапевтический состав изделия поможет поддерживать здоровую микрофлору во влагалище.

На сегодняшний момент проводятся наработка и тестирование прототипа изделия в лабораторных условиях при участии студентов Сеченовского университета. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

8 июля врач-эндокринолог, ведущий специалист клиники «Семейная» Софья Цатурян сообщила, что важнейшим продуктом для поддержания женского здоровья является авокадо. Так, в этих плодах содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамины Е и D, а также витамины группы B.Помимо этого эндокринолог порекомендовала женщинам употреблять красное мясо, жирную рыбу, необработанные крупы и молочные продукты.