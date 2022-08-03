КНР сделала серьезные представления США из-за визита Пелоси на Тайвань

Власти Китая сделали США серьезные представления на фоне провокационного визита на остров Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин заявила в среду, 3 августа, что такие действия подрывают суверенитет Китайской Народной Республики.

«Пекин сделал Вашингтону несколько серьезных представлений по этому поводу. Пелоси подобным образом не отстаивает демократию, а прибегает к провокациям, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая», — заявила Чуньин на брифинге.

Ранее в этот день Чуньин заявила, что китайские власти применят все возможные контрмеры в ответ на визит спикера палаты представителя конгресса США.

Накануне на фоне визита Пелоси на Тайвань в Китайской Народной Республике сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что 2 августа уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Минобороны Тайваня осудило учения Китая около острова, назвав их целью «психологическое запугивание граждан».

МИД Китая при этом выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров во вторник. Она назвала свой визит свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.