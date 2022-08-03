Глава МИД Лавров заявил о стремлении США доказать свою безнаказанность визитом на Тайвань

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 августа прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его мнению, таким образом Вашингтон хочет доказать миру свою безнаказанность.

«Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики», — сказал российский министр журналистам по итогам переговоров в Мьянме.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайские власти применят все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Она не уточнила, о каких мерах идет речь, добавив, что американская сторона и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, несут ответственность за все последствия.

Накануне на фоне визита Пелоси на Тайвань в Китайской Народной Республике сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что 2 августа уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Минобороны Тайваня осудило учения Китая около острова, назвав их целью «психологическое запугивание граждан».

МИД Китая выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров во вторник. Она назвала свой визит свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Пелоси заявила, что США могут в ближайшее время подписать торговое соглашение с Тайванем.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.