Украинский доброволец рассказал о больших потерях ВСУ в Песках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в поселке Пески под Донецком, населенный пункт уходит из-под их контроля. Об этом 3 августа сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского добровольца Сергея Гнездилова.

«Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны», — отметил он.

Он добавил, что украинские военные в Песках, где в военных действиях принимает участие и он, несут большие потери.

Накануне заместитель командира 11-го Отдельного Гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Илья Емельянов заявил, что поселок Пески на 50% зачищен от подразделений ВСУ. Тогда же сообщалось, что в Песках сдались в плен пять украинских военных.

31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что Вооруженные силы республики закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески. Поселок расположен в Ясноватском районе рядом с аэропортом Донецка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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