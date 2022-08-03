СК показал кадры спасения пропавшего под Вологдой трехлетнего мальчика

Спасатели и волонтеры нашли пропавшего в Вологодской области трехлетнего мальчика, Следственный комитет России (СК) 3 августа опубликовал видео спасения ребенка.

На кадрах видно, что мальчика, находящегося в руках у мужчины, готовят к транспортировке в больницу. На месте происшествия находятся спасатели, сотрудники МЧС, медики и волонтеры. Ребенка нашли в 7 км от деревни, где он живет с семьей.

«По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он направлен для госпитализации в районную больницу», — отметили в ведомстве.

Мальчик пропал 1 августа в деревне Морозовица Великоустюгского района. Его поиски организовал СК России.

Губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале уточнил, что состояние ребенка удовлетворительное. Глава Вологодской области поблагодарил участников спасательной операции.

31 июля в Тюмени без вести пропали 10-летний мальчик и его трехлетняя сестра. Арсений и Саманта вышли из дома в СНТ «Малинка» и больше не вернулись, ведутся их поиски.