Представители СКЦ приступили к досмотру первого сухогруза с зерном с Украины

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) приступили к досмотру первого сухогруза с зерном с Украины. Выход в море делегации СКЦ в прямом эфире показал телеканал NTV в среду, 3 августа.

Отмечается, что если не будет выявлено нарушений, сухогруз сможет войти в пролив Босфор и далее следовать к конечной точке маршрута — в Ливан.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное почти 27 тыс. т кукурузы, вышло из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер оно прибыло вечером на следующий день.

Ранее сообщалось, что в ходе досмотра будут проверены документы экипажа, документация на перевозимый груз. Также специалисты проведут осмотр сухогруза, после чего будет подписан итоговый протокол.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения «продуктовой сделки». Как 1 августа отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это позволило протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Известно, что в одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов. Ожидается, что в начале августа корабли достигнут территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.