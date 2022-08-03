Три человека погибли в результате нападения с ножом в детском саду в Китае
Трое погибли, шестеро ранены в результате нападения с ножом в детском саду в Китае. Об этом в среду, 3 августа, сообщает Apple Daily.
Как уточняет издание, неизвестный проник утром в учреждение в уезде Аньфу провинции Цзянси. Он был в фуражке и маске.
«Согласно предварительному расследованию полиции, подозреваемым оказался 48-летний мужчина. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого», — отмечает СМИ.
О мотивах злоумышленника неизвестно. При этом газета уточняет, что местные родители делятся в Сети информацией о произошедшем и пишут о гибели двух учителей.
Ранее, 20 июня, в Кургане мужчина проник в детсад через открытое окно прачечной и напал на 63-летнюю женщину-сторожа. Она успела нажать на тревожную кнопку. На место инцидента приехали сотрудники Росгвардии.