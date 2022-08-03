Реклама
Прямой эфир
Авто
Авторынок России показал рост за последние три недели
Мир
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку
Мир
Китай предупредил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
Спорт
Боец ММА Монсон на русском языке признался в любви к России
Мир
Шредер назвал мудрым решение Меркель по недопущению Украины в НАТО
Мир
Женщина погибла в результате обстрела Донецка украинскими военными
Экономика
Шольц заявил об отсутствии препятствий для доставки турбины Siemens в РФ
Авто
В РФ предложили подумать о штрафе за оставление электросамоката вне парковки
Мир
Пелоси допустила заключение торгового соглашения с Тайванем
Мир
Представители СКЦ приступили к досмотру первого сухогруза с зерном с Украины
Мир
МИД Китая пообещал решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
Авто
Lada расширила список оснащения для модели Granta
Сюжет:

Украинский доброволец Гнездилов заявил о мясорубке и аде для ВСУ в Песках

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бои за поселок Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР) стали для украинских военных мясорубкой. Об этом сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов.

Плановый обход: в ДНР освобождены шесть поселков и Углегорская ТЭС
Ключевой целью наступления в Донбассе становится удар в тыл группировке ВФУ в Авдеевке, полагают эксперты

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчерпаны почти все человеческие, материальные возможности. Происходящее он назвал адом.

«Враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень прочные бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Гнездилов отметил, что по поселку за сутки активно велся обстрел, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.

Накануне заместитель командира 11-го Отдельного Гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР заявил, что поселок Пески на 50% защищен от подразделений ВСУ. Тогда же стало известно, что понесшая потери в районе населенного пункта украинская мотопехотная бригада в ходе отступления подверглась обстрелу своими же артиллеристами и была практически полностью ликвидирована.

Кроме того, в Народной милиции ДНР рассказали, что пять украинских военных сдались в плен в поселке.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 30 июля показал, как работает экипаж бронетранспортера первого корпуса Народной милиции ДНР на передовых позициях в районе населенного пункта Пески. Так, экипаж должен был добраться до позиции, прикрыть разведчика — оператора беспилотника огнем, после этого его эвакуировать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022