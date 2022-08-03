Украинский доброволец Гнездилов заявил о мясорубке и аде для ВСУ в Песках

Бои за поселок Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР) стали для украинских военных мясорубкой. Об этом сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчерпаны почти все человеческие, материальные возможности. Происходящее он назвал адом.

«Враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень прочные бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Гнездилов отметил, что по поселку за сутки активно велся обстрел, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.

Накануне заместитель командира 11-го Отдельного Гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР заявил, что поселок Пески на 50% защищен от подразделений ВСУ. Тогда же стало известно, что понесшая потери в районе населенного пункта украинская мотопехотная бригада в ходе отступления подверглась обстрелу своими же артиллеристами и была практически полностью ликвидирована.

Кроме того, в Народной милиции ДНР рассказали, что пять украинских военных сдались в плен в поселке.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 30 июля показал, как работает экипаж бронетранспортера первого корпуса Народной милиции ДНР на передовых позициях в районе населенного пункта Пески. Так, экипаж должен был добраться до позиции, прикрыть разведчика — оператора беспилотника огнем, после этого его эвакуировать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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