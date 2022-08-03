Экс-канцлер ФРГ Шрёдер выступил за запуск «Северного потока – 2»

Справиться с проблемой поставок топлива в Германию можно с помощью запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом 3 августа заявил бывший канцлер страны Герхард Шрёдер.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — сказал он в интервью журналу Stern.

Экс-канцлер также осудил отказ нынешних властей от проекта, предупредив о грядущих последствиях, в том числе о снижении уровня жизни населения.

«Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода «Северный поток – 2»? Почему?» — добавил Шрёдер.

Ранее, 29 июля, начать поставки газа из России в Германию по СП-2 призвал депутат бундестага от «Левых» Клаус Эрнст. Эти слова немецкого парламентария депутат Госдумы от ЛДПР Аркадий Свистунов назвал гласом вопиющего в пустыне. По его мнению, такие заявления ни к чему это не приведут, «евробюрократы не отступят от своей позиции русофобии, которую они продвигают изо всех сил».

20 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с таким плачевным результатом. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе. Также российский лидер заявил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен в эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.