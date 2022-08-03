Женщина погибла в результате обстрела Донецка украинскими военными

Женщина погибла в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Кировского района Донецка. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка погибла женщина», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

2 августа стало известно, что мирная жительница 1977 года рождения погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела. Также ВФУ обстреляли Петровский район, повреждены дома на улице Знаменской.

Кроме того, в Донецке подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» три мирных жителя, в том числе подросток. До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». Во избежание опасности представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в ДНР и ЛНР обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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