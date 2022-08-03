Китай предупредил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня

Авиакомпаниям следует избегать полетов в районе острова Тайвань, предупредили в КНР.

«Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полетов в районе вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси», — пишет Bloomberg в среду, 3 августа, ссылаясь на авиаперевозчиков.

Официальное уведомление авиакомпании получили поздним вечером вторника, 2 августа. Сообщается, что шесть областей воздушного пространства обозначены в нем как «опасные зоны». Ограничения на полеты действуют с 12:00 (7:00 мск) 4 августа до 12:00 (7:00 мск) 7 августа.

Ранее в среду министерство обороны Тайваня заявило, что китайские военные учения затрагивают территориальные воды острова и представляют собой блокаду морского и воздушного пространства. Также в министерстве острова указали, что учения военных Китая рассматриваются как прямой ответ на визит в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Также в ведомстве считают, что КНР нарушила правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Накануне на фоне визита Пелоси на Тайвань в Китайской Народной Республике сказали о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Минобороны Тайваня в свою очередь осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

МИД Китая при этом выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

31 июля официальный представитель ВВС народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ заявил, что самолеты ВВС КНР отправлены к Тайваню для защиты суверенитета. Они защищают «драгоценный остров» Китая, отметил он.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.