Пелоси озвучила причину «шумихи» вокруг ее приезда на Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала причиной «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань свою должность, поскольку этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии Штатов.

«Я думаю, важно отметить, что члены конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году. <...>. Полагаю, они (власти Китая. — Ред.) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», — отметила она в среду, 3 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Накануне министерство иностранных дел Китая вызвало посла США Николаса Бернса. Ему был выражен протест в связи с визитом спикера палаты представителей США на Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

МИД Китая в очередной раз призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий Пекин сообщил о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировал проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Минобороны Тайваня в свою очередь осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью психологическое запугивание граждан США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.