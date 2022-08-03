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Минобороны Тайваня заявило о вторжении военных учений КНР на свою территорию

Тайвань обвинил китайских военных во вторжении в свои территориальные воды в ходе учений
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Фото: REUTERS
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Китайские военные учения затрагивают территориальные воды Тайваня и представляют собой блокаду морского и воздушного пространства. Об этом 3 августа заявило министерство обороны Тайваня.

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«Учения с боевой стрельбой в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня «ставят под угрозу международные судоходные пути, бросают вызов международному порядку, подрывают статус-кво в Тайваньском проливе и подвергают опасности этот район», — цитирует заявление ведомства Sky News.

Кроме того, в Минобороны острова указали, что учения Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) Китая рассматриваются как прямой ответ на визит в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Также в ведомстве считают, что Китай нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Накануне на фоне визита Пелоси на Тайвань в КНР сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Минобороны Тайваня в свою очередь осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

МИД Китая при этом выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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