Реклама
Прямой эфир
Мир
Пелоси заявила о приверженности США поддержке Тайваня
Мир
Россиянина задержали в Южной Корее по подозрению в убийстве
Мир
Депутат бундестага предложил запустить СП-2 из-за энергокризиса в ФРГ
Мир
ВСУ дважды за утро обстреляли Куйбышевский район Донецка
Мир
Премьер-министр Венгрии встретился с Дональдом Трампом
Мир
Молдавия захотела использовать древесину ивы как альтернативу газу из РФ
Туризм
В России допустили открытие на Байкале круизного туризма
Мир
NYT сообщила о недоверии между властями США и Зеленским
Мир
Москва не исключает попыток Запада использовать сферу экологии для сдерживания РФ
Общество
Москвичам пообещали до 30 градусов тепла в среду
Мир
МИД РФ заявил о потере реноме США из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2»
Сюжет:

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 11 августа

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 11 августа
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 11 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства 3 августа.

Судов на вас нет: в России предложили ограничить число Airbus и Boeing
Но прямо сейчас заместить их будет нечем, предупреждают эксперты

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации рекомендовали перевозчикам пользоваться воздушными гаванями в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Это 27-е продление режима ограничений полетов в аэропорты юга и центральной части России. В предыдущий раз, 28 июля, Росавиация устанавливала его до 5 августа. Впервые ограничения были введены 24 февраля.

1 августа стало известно, что Росавиация перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержи, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей.

Средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть городов Российской Федерации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022