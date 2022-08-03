Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 11 августа

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 11 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства 3 августа.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации рекомендовали перевозчикам пользоваться воздушными гаванями в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Это 27-е продление режима ограничений полетов в аэропорты юга и центральной части России. В предыдущий раз, 28 июля, Росавиация устанавливала его до 5 августа. Впервые ограничения были введены 24 февраля.

1 августа стало известно, что Росавиация перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержи, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей.

Средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть городов Российской Федерации.