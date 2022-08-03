Москвичам пообещали до 30 градусов тепла в среду

Облачная погода с прояснениями и до 30 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 3 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27–29 градусов тепла, по области — от 25 до 30 градусов. Ветер восточный, 5–10 м/с», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что жара вернется в Москву во второй половине недели. Воздух прогреется до 33 градусов, пишет REGNUM.

Ночью температура воздуха будет опускаться до более комфортных значений на уровне 12–17 градусов, пишет «Москва 24».

1 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья. Она отметила, что среднесуточные показатели температуры будут выше климатической нормы на 2–3 градуса.