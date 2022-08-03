Пелоси заявила, что визит делегации США на Тайвань призван поддержать демократию

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не означает, что Вашингтон отказывается от приверженности политике «одного Китая». С таким заявлением во вторник, 2 августа, выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга он подчеркнул, что концепция китайско-американских отношений остается прежней и позиция США в данном вопросе стабильна.

Кроме того, по словам Кирби, поездка Пелоси была спланирована с соблюдением всех предосторожностей и норм безопасности.

Представитель Белого дома признал, что Вашингтон был готов к неоднозначной реакции Пекина и возможным контрмерам. Вместе с тем, он отметил нежелание американской стороны испытывать на прочность отношения с Китаем и отсутствие каких бы то ни было провокационных планов.

Также Кирби подчеркнул, что США продолжат свободно осуществлять в тихоокеанском регионе ту деятельность, которую посчитают нужной, в рамках своих полномочии. В том числе это касается поддержки Тайваня.

Ранее в среду Нэнси Пелоси прибыла в законодательный юань (парламент) Тайваня. Спикер законодательного собрания Ю Сикун заразился коронавирусом и не смог принять гостью, с Пелоси встретился его заместитель Цай Цичан.

В ходе беседы американский сенатор предложила расширять межпарламентские связи США и Тайваня. Цичан, в свою очередь, назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил ее визит на остров.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров во вторник. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь вызал посла США Николаса Бернса и выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.