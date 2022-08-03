МИД объяснил попытки Запада обвинить РФ в кибератаках

Россия предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере и, в отличие от оппонентов, на запросы отвечает. Об этом в среду, 3 августа, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в беседе с «РИА Новости».

Он также указал, что западные политики бездоказательно обвиняя Москву в кибератаках, отрабатывают политический номер: им нужно найти виновного.

«Проще всего и понятнее для внутреннего потребителя в Северной Америке и Европе – утверждать, что за все беды в информпространстве ответственна Россия», — сказал он.

Ранее в этот день Сыромолотов сообщил, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и уже сами признаются в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру.

Ранее, 6 июля, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) Николай Мурашов заявил, что против России ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 8 июня, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что в кибератаках на критическую инфраструктуру России задействованы как минимум 22 хакерские группировки. Наиболее активные из них — IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

Между тем Крутских 6 июня заявлял, что США используют в качестве тарана режим президента Украины Владимира Зеленского и созданную главой Украины «IТ-армию», нападения которой на РФ постоянно увеличиваются. Итог такой «заварушки», считает он, может оказаться катастрофическим.

20 мая Совет безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. На заседании Совбеза, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава государства сообщил, что количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее.

В частности, отмечалось, что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществлялось с территории Украины.