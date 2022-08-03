ВСУ дважды за утро обстреляли Куйбышевский район Донецка

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка с перерывом в менее чем 20 минут, выпустив шесть снарядов. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06.03 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 06.20 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Днем ранее стало известно, что мирная жительница 1977 г.р. погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии. Также украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, повреждены дома на улице Знаменской.

Кроме того, в Донецке подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» три мирных жителя, в том числе подросток.

В этот же день сообщалось, что украинские войска обстреляли поселок Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее, 13 июля, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что ВСУ использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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