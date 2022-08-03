Уголовное дело возбудили после пропажи двух людей в Приангарье

В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух человек после опрокидывания моторной лодки на Братском водохранилище. Об этом в среду, 3 августа, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Отмечается, что на борту лодки до инцидента находились четыре человека.

«По данным следствия, 13 июня 2022 года в дневное время в акватории Братского водохранилища вблизи села Аталанка Усть-Удинского района произошло опрокидывание маломерного судна «Казанка» под управлением местного жителя с находящимися на борту в состоянии алкогольного опьянения тремя пассажирами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судно затонуло, однако водитель и один пассажир смогли выбраться на берег самостоятельно. Остальные двое числятся пропавшими.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Ранее, 1 августа, тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в Кандалакшском заливе. По данным СК России по Мурманской области, двое мужчин были обнаружены в акватории губы Вороньей супругами из Зеленоборского, которые в тот момент рыбачили. Отмечалось, что металлическая лодка с мотором перевернулась при невыясненных обстоятельствах.

До этого, 10 июля, лодка с двумя людьми на борту перевернулась на Волге в Самарской области. В лодке находились 45-летний мужчина и 41-летняя женщина. Их эвакуировали на берег.