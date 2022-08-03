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США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России, включив в ограничительный список 13 физических лиц
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Минфин США расширил санкционный список, включив в него 13 россиян и 36 российских организаций. Полный перечень опубликован на сайте американского финансового ведомства.

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Под санкциями оказались основатель и генеральный директор компании «ФосАгро», отец и сын Гурьевы, бывший член совета директоров «Еврохима» Андрей Мельниченко, бывший член совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) Виктор Рашников, глава совета директоров «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрий Пумпянский, сообщает телеканал «360».

США включили в черный список четырех сотрудников администраций освобожденных территорий Украины. В нем оказались глава военно-гражданской администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, а также председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Среди организаций, которые попали под санкции, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК, Государственную транспортную лизинговую корпорацию и фонд «Сколково», пишет РИАМО.

Кроме этого, санкционные меры коснулись двух яхт, предположительно, связанных с российскими физическими лицами, сообщает телеканал «Звезда».

2 августа также стало известно, что США ввели визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц из России, в том числе членов Совета Федерации и военных, передает НСН. Аналогичные санкции наложены на 31 иностранца, поддержавших присоединение Крыма к России.

Ранее в тот же день Канада расширила антироссийский санкционный список. Под ограничения попали 43 человека и 17 оборонных компаний из РФ, сообщается на сайте aif.ru.

29 июля США включили еще двоих россиян и четыре организаций из РФ в список санкций.

28 июня Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 500 российских военных и чиновников. Тогда же США вновь расширили санкционный список по России, включив туда еще 57 россиян и более 100 организаций.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса.

Российская сторона в ответ на действия США 6 июня внесла в свой стоп-лист 61 гражданина Соединенных Штато, среди которых крупные руководители и чиновники Госдепартамента.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперациюпо защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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