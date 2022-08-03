Джон Кирби: США призывают Россию принять предложение по обмену заключенными

США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными. Об этом во вторник, 2 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что речь идет об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Кирби назвал предложение серьезным и искренним.

«Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. <…> Мы сделали серьезное предложение. <…> Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне», — сказал он.

По его словам, Вашингтон и Москва усердно работают над этим вопросом.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

При этом в Белом доме заявили, что администрация США получила встречное предложение от России, но считает его условия несерьезными.

До этого, 27 июля, президент США Джо Байден одобрил план сотрудников его администрации об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

После этого Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.