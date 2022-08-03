Восточной Германии предрекли беспорядки в случае эмбарго на нефть из РФ

В Восточной Германии могут начаться беспорядки после введения эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает издание Telepolis со ссылкой на депутата бундестага от партии ХДС Йенса Кёппена.

Отмечается, что сотрудники нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, который располагается на федеральной земле Бранденбург на северо-востоке страны, опасаются потерять свои рабочие места и заработные платы. У жителей ФРГ есть ощущение, что власти страны бросили их на произвол судьбы.

Уточняется, что до вступления в силу запрета на поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» осталось пять месяцев. В настоящее время атмосфера в связи с этим в регионе буквально накалена.

«Я не хочу даже представлять, что нас ждет в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит», — приводит издание слова депутата.

Ранее, 13 июля, агентство Reuters, ссылаясь на помощника немецкого канцлера Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса, сообщило, что с 31 декабря Германия откажется от российской нефти. По словам помощника, перед ФРГ встанет самая трудная задача по поиску альтернативы энергоресурсам из России.

Ранее, 21 июля, Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее. Позже стало известно, что ЕС исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны.

Как заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, исключение Евросоюзом из санкций сделок с Россией в том числе нефти в третьи страны позволяет ожидать, что альянс не будет ставить новых препятствий для поставок энергоресурса из РФ в другие государства.

До этого, 28 июня, стало известно, что польский оператор нефтепроводов PERN начал подготовку к прекращению получения российской нефти по трубопроводу «Дружба».

2 июня немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечала, что введенное эмбарго на нефть из России оказалось с «дырами». Объяснялось, что Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя Германия и Польша больше не будут импортировать черное золото из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.