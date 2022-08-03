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МО РФ: боевики расстреляли в Херсонской области автобус с эвакуирующимися жителями

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В Херсонской области украинские военнослужащие расстреляли автобус с мирными жителями, направлявшийся на находящуюся под контролем Киева территорию. Об этом рассказали 2 августа в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

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«На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что для осуществления провокации были привлечены специалисты центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины, они фотографировали и снимали на видео происходящее.

Киев в очередной раз продемонстрировал полное безразличие к судьбам украинцев, а также пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права, добавили в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов, обстрелявших изолятор в Еленовке Донецкой Народной Республики. Она отметила попытки Киева переложить ответственность за события в Еленовке на союзные силы России и ДНР, назвав их циничными.

Удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, был нанесен 29 июля. По данным Министерства обороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев, многие из 193 военнопленных получили ранения. Произошедшее — целенаправленная кровавая провокация киевского режима, добавили в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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