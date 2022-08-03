Боец ЛНР раскрыл главную цель своего участия в спецоперации
Боец Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Калаш рассказал корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову о главной цели своего участия в спецоперации по защите Донбасса.
«Я не люблю фашизм. Наши прадеды воевали с фашизмом, а здесь он налицо», — сказал он.
Военнослужащий отметил, что деды защитили нынешних жителей Донбасса, а теперь настала очередь современников спасти регион.
«Я шахтер, с 18 лет работаю на шахте. Буду очищать от фашизма наш Донбасс», — заключил Калаш.
Ранее, 2 августа, спецназ Росгвардии уничтожил в ЛНР позиции 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были зафиксированы в результате разведки.
До этого, 31 июля, Минобороны России опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР в зоне проведения спецоперации.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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