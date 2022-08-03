Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
КНР не исключила применение силы для воссоединения с Тайванем
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ
Сюжет:

Боец ЛНР раскрыл главную цель своего участия в спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Калаш рассказал корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову о главной цели своего участия в спецоперации по защите Донбасса.

«Я не люблю фашизм. Наши прадеды воевали с фашизмом, а здесь он налицо», — сказал он.

Следующая — станция: что меняет взятие Углегорской ТЭС войсками ЛНР
Контроль над этим районом открывает путь к окончательному освобождению территории Донбасса

Военнослужащий отметил, что деды защитили нынешних жителей Донбасса, а теперь настала очередь современников спасти регион.

«Я шахтер, с 18 лет работаю на шахте. Буду очищать от фашизма наш Донбасс», — заключил Калаш.

Ранее, 2 августа, спецназ Росгвардии уничтожил в ЛНР позиции 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были зафиксированы в результате разведки.

До этого, 31 июля, Минобороны России опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР в зоне проведения спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022