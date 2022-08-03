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Власти Тайваня заявили о нежелании Китая решить конфликт мирным путем

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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Китайские военные учения в регионах вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом. Об этом 3 августа заявили в министерстве обороны Тайваня.

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«Объявление КНР военно-воздушных учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что страна стремится решить проблему с проливом силой, а не мирными средствами», — говорится в сообщении тайваньского военного ведомства в Twitter.

Отмечается также, что минобороны Тайваня внимательно следит за деятельностью вокруг острова и в случае необходимости примет надлежащие меры реагирования.

Накануне глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай сделает всё возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, не исключаются и военные действия для борьбы с сепаратистами. Он указал на то, что речь не идет о применении ядерного оружия.

Кроме того, на стадии обсуждения находится вопрос о контрмерах в отношении США. Цун назвал действия Вашингтона провокационными.

Ранее в этот день состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью. По прибытии политик официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После того как самолет Пелоси приземлился на острове, китайской стороной было объявлено, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

При этом 1 августа сообщалось, что Китай выпустил «навигационное предупреждение» о проведении военных учений около Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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