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Военный из ЛНР назвал мир для детей Донбасса своей главной мечтой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный из Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Ткач рассказал корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову, что он мечтает о мире для детей Донбасса.

«Чтобы наши дети спокойно жили. Очень тяжело смотреть, когда идет артобстрел по мирным городам, а ребенок спит не на кровати, а в коридоре на полу. Это в лучшем случае. Или в бомбоубежище», — сказал он.

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Военнослужащий также добавил, что ему страшно смотреть на детей, которые в панике убегают от украинских артобстрелов.

«Мы хотим спокойного детства для наших детей. Такого, какое было у нас», — сказал он.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей. По его словам, готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом.

Накануне в Донбассе почтили память детей — жертв войны в регионе. Люди вспомнили детей, погибших под обстрелами националистов. Жертвами атак боевиков стали более 130 малышей.

В этот же день в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) один человек погиб, еще 17, в том числе ребенок, пострадали.

6 июля штаб теробороны ДНР сообщил, что в результате обстрела ВФУ в Макеевке ДНР погиб ребенок. Также за день до этого 10-летняя девочка погибла в результате обстрела боевиками центрального Ворошиловского района Донецка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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