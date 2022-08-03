Госдеп предупредил о возможных терактах после ликвидации аз-Завахири

Ликвидация лидера группировки «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Аймана аз-Завахири может спровоцировать агрессию боевиков по отношению к США. Об этом во вторник, 2 августа, предупредили сотрудники Госдепа.

«После смерти аз-Завахири сторонники «Аль-Каиды» или связанных с ней террористических организаций могут пытаться атаковать американские объекты, служащих и граждан», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На фоне повышенного риска власти рекомендовали жителям страны сохранять высокий уровень бдительности и следить за обстановкой во время поездок за границу.

В Госдепе признали беспокойство по поводу возможных проявлений насилия в отношении американцев, включая убийства, похищения, угон транспорта и т.п. Власти предполагают, что террористические организации продолжают планировать атаки против США в различных регионах мира.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если это будет необходимо.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил участников радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в нарушении обязательств по гарантиям антитеррористической безопасности. Таким образом он отреагировал на информацию об укрывательстве в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

Ранее в этот день президент Джо Байден заявил, что контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах.

Он подчеркнул, что США никогда не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.

В понедельник агентство Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Кабуле одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

При этом 15 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

До этого, 3 декабря, США в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида».