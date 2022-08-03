СБУ заказывала статьи в СМИ для убеждения украинцев не получать паспорт РФ

Отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области еще в 2019 году пыталось убедить украинцев отказаться от идеи получения российского гражданства с помощью угроз, содержащихся в заказных материалах в СМИ. Об этом сообщает 3 августа агентство «РИА Новости» со ссылкой на секретные документы.

В связи с тем, что сотрудники службы безопасности зафиксировали рост числа украинцев, желающих получить паспорт РФ, они разместили в украинском интернет-издании «ШоТам.in.ua» статью, в которой предостерегали жителей Украины от такого шага.

Старший оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей объяснял, что якобы получение российского гражданства будет расцениваться как «значительная угроза национальной безопасности Украины», а также как фактор, который «используется соседней страной для раскола украинской нации».

«Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях», — отмечается в докладе Лихтея о проведенных мероприятиях.

Лихтей подчеркнул также, что публикация возымела ожидаемый позитивный эффект.

Накануне стало известно, что бежавших с подконтрольных России территорий сотрудников СБУ обвинили в утере архивных документов и переходе на российскую сторону. Кроме того, как отмечали в российских силовых структурах, СБУ начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона, а также уничтожению секретных материалов еще за год до начала специальной военной операции России.

Между тем 1 августа заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что находиться в составе Украины и дальше для Херсонской области было бы ошибкой, так как данный регион является исторически русской землей. Регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.

Ранее, 30 июля, стало известно, что первые паспорта Российской Федерации жители Харьковской области получат уже в августе. В Запорожской и Херсонской областях идет оформление паспортов в упрощенном порядке, уточнил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, курирующий гуманитарную деятельность партии «Единая Россия» на территории области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день отметил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. 14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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