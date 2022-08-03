Военные САР отработали форсирование водной преграды при поддержке ВКС РФ

Сирийские военнослужащие при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ отработали форсирование водной преграды во время учений.

Солдаты провели полноценную наступательную операцию в районе озера Аль-Джаббуль — самого большого в Сирии. Первый удар нанесли артиллеристы, которые провели массированный обстрел побережья двух островов из разных видов орудий.

Затем в сторону предполагаемого противника выдвинулись штурмовые отряды, подготовленные российскими инструкторами. Военные без проблем пересекли мелководье на танках и БТР и достигли противоположного берега на расстоянии порядка 3 км.

Высадка десантников проходила при огневой поддержке российской боевой авиации. Также была отработана эвакуация раненых спецназовцев с воды при помощи тросов и уничтожение летящих целей над местом проведения операции расчетами ПВО.

Ранее, 7 июня, служащие ВКС России и Сирийских арабских военно-воздушных сил (ВВС) провели совместные учения по отражению авиаударов условного противника, а также отработали патрулирование границ САР.

В тренировочном полете приняли участие экипажи российских самолетов Су-24м, Су-34, Су-35с и сирийских истребителей МИГ-23мл и МИГ-29. Представители РФ стартовали с авиабазы Хмеймим, а их сирийские коллеги — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска.

Подобные учения проводятся регулярно: совместные тренировки не только позволяют отточить сложные маневры и усовершенствовать профессиональные навыки, но также способствуют лучшему взаимопониманию между военными.

До этого, 7 марта, сирийские военные провели комплексные занятия на специальном полигоне «Джебаб» вблизи столицы Сирии — Дамаска — под руководством российских инструкторов. Бойцы сирийской армии высоко оценили опыт, которым с ними поделилась российская сторона, и назвали его «очень ценным».

14 марта сирийские военнослужащие заявили, что готовы поехать в качестве добровольцев на Донбасс, чтобы помочь России в проведении специальной военной операции по защите мирного населения этого региона. Как объяснили сирийцы, они верны дружбе с Россией и солидарны с ней в борьбе с международным терроризмом.