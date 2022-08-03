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Бердянск перейдет на российскую систему образования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Город Бердянск в Запорожской области перейдет на российскую систему образования. Об этом в среду, 3 августа, сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Отмечается, что в вузы уже зачислены сотни студентов. По словам исполняющей обязанности декана гуманитарного факультета Мелитопольского государственного университета Екатерины Степанюк, в этом году все студенты будут учиться на бюджетной основе.

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Школьникам и студентам предстоит привыкнуть к 5-балльной системе оценивания, так как раньше была 12-балльная. Украинский язык останется в программе, но больше всего детям придется подтягивать историю.

В Бердянском государственном педагогическом университете хранились десятки изданий экстремистской литературы, например «Украинская дивизия «Галиция», «История национализма», «Украина – НАТО», найдена книжка и с изображением фюрера.

Преподаватели, которых не устраивали фашистские методички, боялись потерять работу, поэтому молчали. Некоторые из них, в том числе и ректор, после начала спецоперации по защите Донбасса сбежали, прихватив с собой часть имущества университета.

При этом в местной школе Бердянска не досчитались техники. Учителя хотели сохранить ее, даже спрятали в отдельном кабинете. По всей видимости, они не удержались, когда сбегали, поэтому решили прихватить с собой почти половину всего оборудования.

В кабинете русского языка и литературы нашли томики Пушкина, Толстого и Есенина. Несмотря на то что в последние годы эти предметы были вне закона, учителя говорят, что бюсты великих русских писателей еще пригодятся.

Ранее, 24 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что порядка 90 школ в освобожденных населенных пунктах региона подтвердили техническую возможность принять учеников в новом учебном году.

По его словам, на данный момент основная сложность заключается в получении российской аккредитации. При этом рассматривается упрощенная схема, по которой украинские учителя могут переквалифицироваться для системы образования РФ.

О работе по аккредитации школ на освобожденных территориях в соответствии с российскими стандартами стало известно 6 июля. Ганчев отмечал, что с 1 сентября область планирует начать обучение детей в соответствии с российской образовательной системой, работа ведется совместно с Министерством просвещения РФ.

Ранее, 29 июня, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала первую аккредитацию средней общеобразовательной школе в Запорожской области. Ей стала школа №15 в Мелитополе.

До этого, 28 июня, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьную программу для учеников в Донбассе, в частности жителей Мелитополя, Бердянска, Донецка, адаптируют под российские учебники.

25 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не выбрасывать учебники по русскому языку, а отложить их до 1 сентября. Он отметил, что в задачи российской спецоперации входит в том числе «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке и изучать его».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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