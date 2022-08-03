МИД счел нечистоплотными обвинения РФ в планах применить ядерное оружие

Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине. Об этом заявил 2 августа представитель российской делегации Александр Трофимов в ходе выступления на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, и оторванные от реальности, и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности на Украине. Не исключаем, что это делается специально — с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал он.

Он указал на то, что обвинения в адрес российской стороны относительно ядерного оружия являются нечистоплотной интерпретацией высказываний российского руководства. Между тем Россия исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума, в том числе насчет неприменения ядерного оружия.

По словам Трофимова, Москва допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения.

Ранее в этот день сообщалось, что на конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что спецоперация России на территории Украины началась не беспричинно. Он отверг все заявления западных стран по поводу якобы «неспровоцированной агрессии» Москвы в адрес Украины.

Кроме того, Вишневецкий рассказал о рисках конфликта между ядерными державами, к которому может привести развязанная против России гибридная военная кампания. Он отметил, что российская сторона при этом отстаивает свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности.

По его словам, Россия полагает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Российская сторона, добавил он, считает, что необходимо восстановить действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Российский лидер подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Во время конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Делегация РФ отвергла данные обвинения, отметив, что на Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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