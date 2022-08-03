Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили решительность и смелость сержанта Артема Лукьянченко, который, выполняя задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны батальонно-тактической группы, обнаружил вооруженное формирование украинских националистов численностью до 10 человек, готовивших нападение на российские подразделения.

Уточняется, что Лукьянченко оперативно доложил основным силам колонны о засаде, а после, используя эффект неожиданности, силами дозора атаковал украинских боевиков. В ходе боя противник подорвал боевую машину десанта. Тогда сержант эвакуировал экипаж и оказал первую медицинскую помощь, тем самым сохранив им жизнь.

Благодаря грамотным действиям Артема Лукьянченко группа националистов была уничтожена, что позволило колонне БТГр своевременно прибыть в заданный район.

В ведомстве также рассказали о выдающемся профессионализме начальника штаба пехотного батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) майора Павла Максимова. Незадолго до начала спецоперации он вышел на пенсию, однако уже через несколько недель вернулся в строй.

Подразделение Максимова принимало участие в освобождении населенных пунктов ЛНР, которые находились под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе города Светлодарска. Кроме того, вместе с подчиненными майор отбивал Углегорскую ТЭС, где противник сосредоточил огромное количество живой силы и техники.

Военнослужащие штаба под командованием Максимова уничтожили несколько единиц вражеской боевой техники и большое количество живой силы противника. Так, совместными усилиями союзных войск оборона ВСУ была взломана, и военнослужащие ЛНР взяли важный объект под контроль.

Еще в Минобороны рассказали о заслугах фельдшера медицинского отряда 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Максима Перова, который с первых дней в качестве добровольца помогал союзным силам освобождать Донбасс.

Изначально Перова направили на службу в Херсон, где он дежурил на блокпостах и оказывал первую помощь раненым. Позднее фельдшер был прикомандирован к медицинскому подразделению, в составе которого он трудится по сей день. Перов оказывает квалифицированную помощь военнослужащим с передовой и мирным жителям.

Днем ранее в Министерстве обороны сообщили о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников и более 20 единиц военной техники в районе украинского города Николаева. Удар был нанесен по пункту временной дислокации «иностранного легиона».

Тогда же стало известно, что ВКС ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники. Как отметил официальный представитель МО Игорь Конашенков, еще более 130 украинских боевиков было ликвидировано в районе Артемовска в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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