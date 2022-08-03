Реклама
Прямой эфир
Мир
США не увидели противоречия между визитом Пелоси и политикой «одного Китая»
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Новониколаевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине

В КНР отреагировали на попытки Запада исключить Россию из переговоров

МИД КНР назвал некорректными попытки Запада исключить Россию из международных переговоров
0
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки некоторых стран Запада исключить РФ из международных переговоров некорректны. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО
Путин прокомментировал заявления саммита альянса и ход специальной военной операции на Украине

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 20 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

17 июля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра страны. Комментируя ее слова, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что смысла в этой встрече для российской стороны — ноль.

До этого, 6 июля, российский МИД подчеркнул, что РФ в предварительном порядке сообщала Индонезии о намерении Путина участвовать во встрече глав стран на саммите, который состоится в этом году 15–16 ноября на острове Бали.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня заявил, что Россия остается участником «Большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «Большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022