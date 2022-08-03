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Защиту Петербурга с моря усилят ракетными комплексами «Бастион»

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Ленинградскую военно-морскую базу (ЛенВМБ) ВМФ России усилят береговыми ракетными комплексами «Бастион», принципиальное решение об этом уже принято, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Правда, собеседники издания отказались назвать сроки, когда БРК заступят на боевое дежурство.

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Ракеты «Бастионов» могут поражать цели на дистанции 600 км. Таким образом береговые войска будут держать под контролем весь регион. Наводить эти системы можно с воздуха, с кораблей или подлодок.

Укрепление обороны Санкт-Петербурга становится особенно актуальным на фоне решения Финляндии войти в НАТО, считают эксперты.

«Бастион» в своей современной модификации — многоцелевое средство, он может использоваться как для береговой обороны, так и для ударов по наземным целям на значительную дальность», — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — С учетом роста напряженности, вступления Финляндии в НАТО это один из закономерных элементов усиления группировки на данном направлении. Потребуется и много других шагов. Но ясно, что одна из первостепенных мер — увеличение там количества высокоточного оружия. К таковому относятся «Бастионы», «Искандеры» во всех своих модификациях, морские ракеты «Калибр».

У береговых ракетных войск есть опыт боевого применения «Бастионов». В Сирии они хорошо зарекомендовали себя как надежные средства поражения наземных объектов: штабов, узлов связи, аэродромов.

Также источники «Известий» в Минобороны РФ напомнили, что в состав ЛенВМБ еще в прошлом году вошли ракетные комплексы «Бал», оснащенные малозаметными высокоточными крылатыми ракетами Х-35.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»

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