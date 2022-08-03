Защиту Петербурга с моря усилят ракетными комплексами «Бастион»

Ленинградскую военно-морскую базу (ЛенВМБ) ВМФ России усилят береговыми ракетными комплексами «Бастион», принципиальное решение об этом уже принято, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Правда, собеседники издания отказались назвать сроки, когда БРК заступят на боевое дежурство.

Ракеты «Бастионов» могут поражать цели на дистанции 600 км. Таким образом береговые войска будут держать под контролем весь регион. Наводить эти системы можно с воздуха, с кораблей или подлодок.

Укрепление обороны Санкт-Петербурга становится особенно актуальным на фоне решения Финляндии войти в НАТО, считают эксперты.

«Бастион» в своей современной модификации — многоцелевое средство, он может использоваться как для береговой обороны, так и для ударов по наземным целям на значительную дальность», — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — С учетом роста напряженности, вступления Финляндии в НАТО это один из закономерных элементов усиления группировки на данном направлении. Потребуется и много других шагов. Но ясно, что одна из первостепенных мер — увеличение там количества высокоточного оружия. К таковому относятся «Бастионы», «Искандеры» во всех своих модификациях, морские ракеты «Калибр».

У береговых ракетных войск есть опыт боевого применения «Бастионов». В Сирии они хорошо зарекомендовали себя как надежные средства поражения наземных объектов: штабов, узлов связи, аэродромов.

Также источники «Известий» в Минобороны РФ напомнили, что в состав ЛенВМБ еще в прошлом году вошли ракетные комплексы «Бал», оснащенные малозаметными высокоточными крылатыми ракетами Х-35.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»