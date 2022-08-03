В Китае призвали США вывести всё ядерное оружие из Европы
США необходимо вывести всё ядерное оружие из Европы. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун.
«США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал он на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Накануне директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин обязуется не использовать ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида также призвал мировое сообщество рассмотреть возможность отказа от ядерного оружия. Он добавил, что ДНЯО является основой для дискуссии, которую должны разделять все страны — участницы соглашения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.