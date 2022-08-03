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В Китае призвали США вывести всё ядерное оружие из Европы

Глава департамента МИД Китая Фу Цун призвал США вывести всё ядерное оружие из Европы
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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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США необходимо вывести всё ядерное оружие из Европы. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун.

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«США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал он на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Накануне директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин обязуется не использовать ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, приветствуя участников конференции, заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана, а победителей в ней быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россией полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также призвал мировое сообщество рассмотреть возможность отказа от ядерного оружия. Он добавил, что ДНЯО является основой для дискуссии, которую должны разделять все страны — участницы соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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