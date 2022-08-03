США ввели новые санкции против России, включив в ограничительный список 13 физических лиц

Администрация США расширила список физических и юридических лиц, на которых распространяется действие антироссийских санкций. Соответствующее заявление американского министерства финансов было опубликовано во вторник, 2 августа.

Новые рестрикции были введены в отношении 13 граждан РФ, а также 36 российских предприятий.

2 августа также стало известно, что США ввели визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц из России, в том числе членов Совета Федерации и военных. Аналогичные санкции наложены на 31 иностранца, которые поддержали присоединение Крыма к России.

Ранее, 29 июля, в черный список включили двоих россиян и четыре организации из РФ.

28 июня Вашингтон ввел визовые ограничения для 500 российских военных и чиновников. Тогда же американское правительство вновь расширило санкционный список по России, включив туда еще 57 граждан и более 100 организаций.

До этого, 22 июня, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

Российская сторона в ответ на действия США 6 июня внесла в свой стоп-лист 61 гражданина Соединенных Штатов, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепа.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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