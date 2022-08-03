Реклама
Прямой эфир
Мир
США не увидели противоречия между визитом Пелоси и политикой «одного Китая»
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Новониколаевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине
Сюжет:

США ввели новые санкции против России, включив в ограничительный список 13 физических лиц

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация США расширила список физических и юридических лиц, на которых распространяется действие антироссийских санкций. Соответствующее заявление американского министерства финансов было опубликовано во вторник, 2 августа.

Рецессия Шредингера: что случилось с экономикой США
Цифры свидетельствуют об экономическом спаде, но правительство отрицает очевидное

Новые рестрикции были введены в отношении 13 граждан РФ, а также 36 российских предприятий.

2 августа также стало известно, что США ввели визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц из России, в том числе членов Совета Федерации и военных. Аналогичные санкции наложены на 31 иностранца, которые поддержали присоединение Крыма к России.

Ранее, 29 июля, в черный список включили двоих россиян и четыре организации из РФ.

28 июня Вашингтон ввел визовые ограничения для 500 российских военных и чиновников. Тогда же американское правительство вновь расширило санкционный список по России, включив туда еще 57 граждан и более 100 организаций.

До этого, 22 июня, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

Российская сторона в ответ на действия США 6 июня внесла в свой стоп-лист 61 гражданина Соединенных Штатов, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепа.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022