МИД России назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань провокацией США против Китая

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией со стороны Вашингтона, который решил вмешаться во внутренние дела КНР. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ от 2 августа.

«Рассматриваем ее [Пелоси] визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что правительство Китая является единственным законным правительством, а Тайвань — неотъемлемой частью КНР. Пекин имеет право принимать меры, которые считает необходимыми для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в по вопросу острова.

В МИД России также призвали американскую сторону воздержаться от действий, направленных на подрыв региональной стабильности, а также международной безопасности.

Политик прибыла на остров ранее во вторник. Ее приезд стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Как отметила Пелоси, ее визит является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Там в очередной раз призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

После того, как самолет Пелоси приземлился, стало известно о приведении народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности. Также было анонсировано проведение рядя военных мероприятий в качестве контрмер. Так, отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

При этом глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг заявил, что Китай не видит ядерных рисков из-за ситуации с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Он также призвал Россию и США продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби привел позицию президента США Джо Байдена, который уважает решение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. О том, идет ли поездка Пелоси на Тайвань на пользу или во вред интересам США, американский лидер, при этом, умолчал.

Ранее в этот день Кирби сообщил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая».

Он уточнил, что Вашингтон ожидает со стороны Китая ответную реакцию на визит спикера палаты представителей на Тайвань в долгосрочной перспективе, это будет включать новые военные учения.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.