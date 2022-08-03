Реклама
Прямой эфир
Мир
США не увидели противоречия между визитом Пелоси и политикой «одного Китая»
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
В Китае пообещали не применять ядерное оружие первыми
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Новониколаевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине
Сюжет:

МИД России назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань провокацией США против Китая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией со стороны Вашингтона, который решил вмешаться во внутренние дела КНР. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ от 2 августа.

Последнее китайское предупреждение: Пелоси прилетела на Тайвань
Что происходит на фоне скандального визита американского спикера в Тайбэй

«Рассматриваем ее [Пелоси] визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что правительство Китая является единственным законным правительством, а Тайвань — неотъемлемой частью КНР. Пекин имеет право принимать меры, которые считает необходимыми для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в по вопросу острова.

В МИД России также призвали американскую сторону воздержаться от действий, направленных на подрыв региональной стабильности, а также международной безопасности.

Политик прибыла на остров ранее во вторник. Ее приезд стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Как отметила Пелоси, ее визит является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Там в очередной раз призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

После того, как самолет Пелоси приземлился, стало известно о приведении народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности. Также было анонсировано проведение рядя военных мероприятий в качестве контрмер. Так, отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

При этом глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг заявил, что Китай не видит ядерных рисков из-за ситуации с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Он также призвал Россию и США продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби привел позицию президента США Джо Байдена, который уважает решение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. О том, идет ли поездка Пелоси на Тайвань на пользу или во вред интересам США, американский лидер, при этом, умолчал.

Ранее в этот день Кирби сообщил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая».

Он уточнил, что Вашингтон ожидает со стороны Китая ответную реакцию на визит спикера палаты представителей на Тайвань в долгосрочной перспективе, это будет включать новые военные учения.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022