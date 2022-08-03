Россия может стать акционером оператора спутникового интернета OneWeb, узнали «Известия». Это произойдет в случае слияния компании с французским оператором спутниковой связи Eutelsat, о котором стороны объявили в конце июля.

Сроки сделки в совместном сообщении не раскрывали. Известно, что Eutelsat увеличит свою долю в OneWeb до 100%, обменяв допэмисссию своих акций на 77,1% капитала британской компании (оставшиеся 22,9% уже ей принадлежат). Таким образом, половина объединенной корпорации будет принадлежать нынешним акционерам Eutelsat, половина — совладельцам OneWeb, отмечено в совместном сообщении операторов.

При слиянии Eutelsat и OneWeb среди акционеров объединенной компании может оказаться российское ГПКС, которому принадлежит небольшой пакет акций в Eutelsat, сказал «Известиям» источник, близкий к одному из отечественных спутниковых операторов. Впрочем, возможна и такая схема слияния, при которой ГПКС не станет акционером объединенного оператора, но будет аффилировано с ним, уточнил он.

По официальным данным OneWeb, среди ее акционеров сейчас — правительства Великобритании и Руанды, один из крупнейших промышленных холдингов Индии Bharti Enterprises, японская инвесткомпания SoftBank и другие. После объединения к ним может добавиться российское государство в лице ФГУП «Космическая связь», подтвердил один из участников рынка спутниковой связи. Из отчета ГПКС за 2021 год действительно следует, что ему принадлежит чуть менее 3,4% (около 34,2 млн) акций компании Eutelsat S.A., которая владеет спутниковой группировкой Eutelsat. При схеме слияния, оговоренной в заявлении Eutelsat и OneWeb, у ГПКС может оказаться чуть менее 1,7% акций объединенного оператора, подсчитали «Известия».

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По доле случая: российское госпредприятие может стать акционером OneWeb